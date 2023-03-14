Шахтер и Рух инициируют создание УПЛ ТВ — СМИ 14 марта, 22:25 Официальным транслятором матчей УПЛ является Setanta Sports (Фото:УПЛ)

Два клуба украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер и львовский Рух выступили инициаторами создания УПЛ ТБ, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, сейчас ведутся консультации по созданию независимой телевизионной платформы.

УПЛ ТВ должно стать фундаментом для потенциального создания телепула на следующий сезон, в который будут вовлечены все клубы высшего дивизиона.



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В настоящее время официальным транслятором матчей УПЛ является Setanta Sports.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева запретил украинской Премьер-лиге (УПЛ) и Украинской ассоциации футбола (УАФ) бросать забастовки на YouTube-каналы 1+1 Media и снимать очки с клубов за использование ТВ-прав официального транслятора матчей УПЛ Setanta Sports.

