«Вместе будет больше побед». Шахтер и FAVBET начинают трехлетнее сотрудничество 27 июля, 18:37 Новый спонсор Шахтера (Фото:FAVBET)

Ведущая украинская iGaming-компания стала титульным спонсором донецкого клуба.



Новый сезон украинской Премьер-лиги Шахтер начинает с новым спонсором. Уже в субботу, 29 июля, на матч против харьковского Металлиста 1925 «горняки» выйдут в футболках с логотипом компании FAVBET. Стороны подписали контракт на три года, но не исключают, что он может продлиться и на десять лет.

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«Условия соглашения нас устраивают, — говорит директор по стратегическому развитию и коммуникациям ФК Шахтер Юрий Свиридов. — FAVBET уже много лет представлен на спортивном рынке, имеет за своими плечами огромный опыт реализации различных социальных и благотворительных проектов, в том числе проектов в поддержку ВСУ. Уверены, что вместе мы сможем одержать большие победы».

В планах FAVBET и Шахтера — совместные маркетинговые и медийные проекты, активное взаимодействие с фанатским сообществом и внедрение ряда социально значимых инициатив, среди которых развитие детского спорта и восстановление спортивной инфраструктуры, пострадавшей в результате войны.

«Сотрудничество между двумя крупными брендами должно стать чем-то особенным и усилить бизнес со 100-процентной украинской ДНК», — считает директор по развитию бизнеса FAVBET Сергей Дзекунов.