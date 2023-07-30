Шахтер и Тоттенхэм устроят аукцион после благотворительного матча в Лондоне — СМИ

30 июля, 14:26
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Первый матч в сезоне (Фото:ФК Шахтер)

Первый матч в сезоне (Фото:ФК Шахтер)

Матч между «горняками» и «шпорами» состоится 6 августа на домашнем стадионе Тоттенхэма.

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Поединок имеет целью собрать средства для пострадавших от российской агрессии.

Как сообщает Футбол 24, команды нашли способ собрать больше денег. Клубы будут играть в футболках со специальными нашивками. Позже они выставят их на аукцион, а все вырученные средства пойдут на помощь Украине и украинцам.

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Также отмечается, что гимн перед матчем исполнит украинская певица Ольга Полякова.

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Ранее сообщалось, что матч между Шахтером и Тоттенхэмом станет прощальным для украинского голкипера Андрея Пятова.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтер Тоттенхэм

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