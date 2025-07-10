«Финны могут наказать»: легенда подсказал Шахтеру, как выиграть дебютный матч Турана в Лиге Европы

10 июля донецкий Шахтер стартует в квалификации Лиги Европы, сыграв номинально домашний матч в Любляне против финского клуба Ильвес. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Бывший защитник донетчан Александр Кучер, ныне возглавляющий Черноморец, считает, что в этом противостоянии у Горняков больше шансов на победу, хоть и не хочет недооценивать финскую команду.

«Надеюсь, что букмекеры правы. Да, Ильвес мало кому известная у нас команда и по стоимости состава значительно уступает Шахтеру, однако они в тонусе, потому что финский чемпионат уже давно играется, а УПЛ стартует только в следующем месяце (2 августа).

Шахтер еще втягивается в сезон, находится в тренировочном процессе, сыграл пару контрольных матчей только. Команды находятся в разных функциональных состояниях — и это, на мой взгляд, важный фактор, который может сказаться на первой игре между и двухматчевом противостоянии в целом

Победа Шахтера. Счет не буду называть, надеюсь будет хорошая разница мячей", — цитирует Кучера УФ.

Матч против Ильвеса — дебютная официальная игра для Арды Турана на посту главного тренера Шахтера. Кучер рассказал, как Горнякам одержать победу над финским клубом.

«Очень важно, чтобы со стороны Шахтера не было никакой недооценки соперника. Команды из скандинавских стран всегда бьются до последнего, ложатся костьми, у них максимальная самоотдача, атлетизм.

Не думаю, что Туран загнал уже или загонит ребят, перегрузит их. Акцент на физику — это очень хорошо. Почему? Потому что впереди чемпионат и набирать физическую форму через официальные матчи значительно сложнее и это может сказываться на результатах.

Кстати, уверен, что в первом матче с Ильвесом будет немало именно единоборств с акцентом на физику и в этом компоненте не нужно проигрывать финнам — могут наказать", — добавил Кучер.

Отметим, что в финском чемпионате сыграно уже шесть туров, а Ильвес имеет в активе четыре победы, ничью и поражение.



Ответный матч между Шахтером и Ильвесом пройдет уже 17 июля в Финляндии.

Напомним, что турецкий специалист Арда Туран возглавил Горняков в конце мая.

В первом контрольном матче перед стартом в Лиге Европы дончане сыграли вничью с чешским клубом.

Ранее Шахтер минимально обыграл хорватскую Горицу. Это был дебютный поединок донецкой команды под руководством Арды Турана.