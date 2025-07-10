Донецкий Шахтер первым из украинских клубов стартует в новом еврокубковом сезоне.

Игра против финского Ильвеса пройдет в Любляне (Словения) в четверг, 10 июля. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на УПЛ ТВ.

Это будет дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера Шахтера.

Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом украинский клуб. Коэффициент на победу Шахтера — 1.20, на ничью — 6.50, на выигрыш Ильвеса — 19.00.

Ответный матч запланирован на 17 июля. Он начнется в 19:00 по Киеву.

Победитель противостояния выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем. Проигравшая команда перейдет в квалификацию Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.