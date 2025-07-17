Донецкий Шахтер первым из украинских клубов стартовал в новом еврокубковом сезоне.

И сделал это весьма успешно. В первом матче первого отборочного турнира Лиги Европы Шахтер обыграл финский Ильвес — 6:0.

Ответный поединок состоится в четверг, 17 июля. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Киевстар ТВ.

Реклама

Букмекеры в предстоящем поединке видят явным фаворитом украинский клуб. Коэффициент на победу Шахтера — 1.45, на ничью — 5.70, на выигрыш Ильвеса — 7.00.

Победитель противостояния выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем. Проигравшая команда перейдет в квалификацию Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.