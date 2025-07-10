Шахтер деклассировал Ильвес в первом матче квалификации Лиги Европы — видео
Алиссон Сантана стал главным героем встречи против Ильвеса (Фото: ФК Шахтер Донецк)
В четверг, 10 июля, донецкий Шахтер разгромил финский Ильвес (6:0) в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы.
Главным героем противостояния стал бразильский вингер «горняков» Алиссон, который оформил дубль и сделал две голевые передачи.
На 25-й минуте Алиссон обыгрался в стенку с Кевином и нанес голевой удар. Перед перерывом Алиссон выступил в роли ассистента для Кауана Элиаса. Примечательно, что авторы голов забили первые голы в еврокубках в своем дебютном матче на евроарене.
Во втором тайме подопечные Арда Турана увеличили свое преимущество. Сначала Алиссон в борьбе забрал мяч и забил. Затем Кевин записал на свое имя гол, сыграв на добивании после удара одноклубника.
На последних минутах «горняки» еще дважды поразили ворота соперника. Сначала Педрийньо забил после ассиста Алиссона, а затем финальный счет установил Невертон.
Шахтер — Ильвес 6:0
Голы: Алиссон, 26, 47, Кауан Элиас, 43, Кевин, 74, Педрийньо, 87, Невертон, 90
Ответный поединок Ильвес — Шахтер пройдет 17 июля.
Победитель противостояния во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с турецким Бешикташем.
