Главным героем противостояния стал бразильский вингер «горняков» Алиссон, который оформил дубль и сделал две голевые передачи.

На 25-й минуте Алиссон обыгрался в стенку с Кевином и нанес голевой удар. Перед перерывом Алиссон выступил в роли ассистента для Кауана Элиаса. Примечательно, что авторы голов забили первые голы в еврокубках в своем дебютном матче на евроарене.

Во втором тайме подопечные Арда Турана увеличили свое преимущество. Сначала Алиссон в борьбе забрал мяч и забил. Затем Кевин записал на свое имя гол, сыграв на добивании после удара одноклубника.

На последних минутах «горняки» еще дважды поразили ворота соперника. Сначала Педрийньо забил после ассиста Алиссона, а затем финальный счет установил Невертон.

Шахтер — Ильвес 6:0

Голы: Алиссон, 26, 47, Кауан Элиас, 43, Кевин, 74, Педрийньо, 87, Невертон, 90

Ответный поединок Ильвес — Шахтер пройдет 17 июля.

Победитель противостояния во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с турецким Бешикташем.

Ранее сообщалось, что Срна подтвердил первый трансфер Шахтера.