Шахтер одержал первую победу в чемпионате Украины 28 августа, 16:55 Шахтер набрал четыре очка после двух туров (Фото:Украинская Премьер-лига)

Донецкий Шахтер обыграл криворожский Кривбасс в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.



Заработать три очка «горнякам» помогло удаление в составе соперников — за две желтые карточки игру досрочно завершил Никита Татарков.

Спустя три минуты победный гол в ворота криворожан провел Артем Бондаренко.

Видео дня

Чемпионат Украины, 1-й тур

Шахтер — Кривбасс 1:0

Гол: Бондаренко, 77

Удаление: Татарков, 74 (Кривбасс)

Для Шахтера это первая победа в чемпионате, он набрал четыре очка после двух туров. Кривбасс пока идет в турнирной таблице без набранных баллов.

В игре первого круга «горняки» поделили очки с харьковским Металлистом 1925.

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