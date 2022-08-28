Шахтер одержал первую победу в чемпионате Украины
Шахтер набрал четыре очка после двух туров (Фото:Украинская Премьер-лига)
Донецкий Шахтер обыграл криворожский Кривбасс в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.
Заработать три очка «горнякам» помогло удаление в составе соперников — за две желтые карточки игру досрочно завершил Никита Татарков.
Спустя три минуты победный гол в ворота криворожан провел Артем Бондаренко.
Чемпионат Украины, 1-й тур
Шахтер — Кривбасс 1:0
Гол: Бондаренко, 77
Удаление: Татарков, 74 (Кривбасс)
Для Шахтера это первая победа в чемпионате, он набрал четыре очка после двух туров. Кривбасс пока идет в турнирной таблице без набранных баллов.
В игре первого круга «горняки» поделили очки с харьковским Металлистом 1925.
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