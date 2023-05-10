Подарок Шахтера. Горняки уменьшат количество судейских скандалов в украинском футболе 10 мая, 13:56 Сергей Палкин (Фото:ФК Шахтер)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил, что донецкий клуб приобретет две машины VAR и передаст их в УАФ.

«В последнее время многое было сказано о судействе в УПЛ. Мощный поток негатива, каждого тура непонятны судейские решения, которые не только снижают и без того невысокий интерес к нашему футболу, — они этот интерес окончательно убивают.

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Судьи и их скандальные карточки, пенальти, отмена голов уверенно вышли на первый план комментариев экспертов. Фамилии арбитров мы знаем уже лучше, чем фамилии игроков команд соперников. И если мы так много говорим об арбитраже, следует признать: здесь есть явная проблема.

Что делать? Одним из решений мы видим системное использование современных технологий VAR на всех матчах УПЛ. Безусловно, VAR - не панацея, но сегодня это уже обязательная необходимость, которую признали и используют в большинстве футбольных чемпионатов во всем мире. Все клубы должны быть в равных условиях и необходимо, чтобы VAR работал на каждом матче. Потому ФК «Шахтер» принял решение о приобретении двух машин VAR, которые клуб передает УАФ для обслуживания матчей УПЛ в следующем сезоне.

Обе машины будут приобретены из тех 60 миллионов гривен, которые мы обещали ранее направить в поддержку украинского футбола. Надеюсь, появление достаточного количества машин VAR существенно снизит количество судейских скандалов и позволит обеспечить использование видеотехнологий на каждом матче. Давайте снова говорить о футболе, а не о футбольных арбитрах и их ошибках", - сказал Сергей Палкин на официальном сайте клуба.

Напомним, что матч 24-го тура между Минаем и Шахтером закончился судейским скандалом. Арбитр Николай Балакин не засчитал чистый гол хозяев.

Также, недавно Днепр-1 жаловался на ошибки судьи в матче против Черноморца.