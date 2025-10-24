«Россия — наш общий враг». Позорные провокации ультрас Легии во время матча против Шахтера возмутили экс-игрока сборной Украины
Аугустиняк оформил дубль (Фото: Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)
Донецкий Шахтер проиграл Легии со счетом 1:2 во втором туре Лиги конференций.
Украинский клуб упустил ничейный результат на 90+4 минуте встречи и потерпел первое поражение в турнире. До этого команда Арды Турана победила Абердин (3:2).
В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легенда львовских Карпат Игорь Худобяк разобрал пропущенные голы «горняков» и указал на положительные моменты в игре. Также экс-хавбек сборной Украины обратил внимание на позорное поведение ультрас Легии. Напомним, что они вывесили баннер с надписью Lwów на фоне польского флага и выкрикивали оскорбительные кричалки в сторону игроков Шахтера.
«Впечатления от матча нормальные. Но действительно, состав Шахтера удивил — была большая ротация. Это значит, что приоритетом является чемпионат Украины, и команда хочет лучше играть там, используя более сильных игроков.
Нельзя сказать, что поражение от Легии было исключительно тренерским. Думаю, это ответственность всей команды, не только тренера и игроков, особенно в пропущенных голах. Хотя удары полузащитника Легии были очень точные и сильные — избежать их было сложно. Разве что не допускать ситуаций со штрафными, которые привели ко второму голу. В опорной зоне сыграли не очень удачно: хотели выйти через короткую передачу, сменить фланг — и произошла ошибка в центре, что привело к штрафному. Первый гол тоже можно было блокировать или создать более надлежащее сопротивление, чтобы соперник не пробивал так свободно.
Думаю, и молодым бразильцам нужно еще время. Это совсем другие игроки, чем, например, Кевин или травмированный Алисон. Им нужно сыграться и выйти на хороший уровень.
Из положительного могу сказать, что команда прибавила во втором тайме. Были коррективы от тренерского штаба. Хотя была большая ротация, рисунок игры и стиль остаются. Шахтер играет с мячом, пытается создавать моменты. В этой игре не удавалось создать много остроты, но команда пытается играть в футбол.
Очень неприятно, как вели себя фанаты Легии, особенно сейчас, когда у нас общий враг — Россия. В этой ситуации мы должны были бы быть союзниками и поддерживать друг друга. Конечно, это не помогает. Не знаю, какие там правила УЕФА относительно такого поведения, будет ли наказание, но вряд ли. Украинцам хотелось бы, чтобы оно было", — сказал Худобяк.
