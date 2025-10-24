Украинский клуб упустил ничейный результат на 90+4 минуте встречи и потерпел первое поражение в турнире. До этого команда Арды Турана победила Абердин (3:2).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легенда львовских Карпат Игорь Худобяк разобрал пропущенные голы «горняков» и указал на положительные моменты в игре. Также экс-хавбек сборной Украины обратил внимание на позорное поведение ультрас Легии. Напомним, что они вывесили баннер с надписью Lwów на фоне польского флага и выкрикивали оскорбительные кричалки в сторону игроков Шахтера.

Реклама

Игорь Худобяк - о впечатлениях от игры / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Впечатления от матча нормальные. Но действительно, состав Шахтера удивил — была большая ротация. Это значит, что приоритетом является чемпионат Украины, и команда хочет лучше играть там, используя более сильных игроков.

Нельзя сказать, что поражение от Легии было исключительно тренерским. Думаю, это ответственность всей команды, не только тренера и игроков, особенно в пропущенных голах. Хотя удары полузащитника Легии были очень точные и сильные — избежать их было сложно. Разве что не допускать ситуаций со штрафными, которые привели ко второму голу. В опорной зоне сыграли не очень удачно: хотели выйти через короткую передачу, сменить фланг — и произошла ошибка в центре, что привело к штрафному. Первый гол тоже можно было блокировать или создать более надлежащее сопротивление, чтобы соперник не пробивал так свободно.

Думаю, и молодым бразильцам нужно еще время. Это совсем другие игроки, чем, например, Кевин или травмированный Алисон. Им нужно сыграться и выйти на хороший уровень.

Из положительного могу сказать, что команда прибавила во втором тайме. Были коррективы от тренерского штаба. Хотя была большая ротация, рисунок игры и стиль остаются. Шахтер играет с мячом, пытается создавать моменты. В этой игре не удавалось создать много остроты, но команда пытается играть в футбол.

Очень неприятно, как вели себя фанаты Легии, особенно сейчас, когда у нас общий враг — Россия. В этой ситуации мы должны были бы быть союзниками и поддерживать друг друга. Конечно, это не помогает. Не знаю, какие там правила УЕФА относительно такого поведения, будет ли наказание, но вряд ли. Украинцам хотелось бы, чтобы оно было", — сказал Худобяк.

Фото: Puzh On Tour

Ранее мы писали, что легендарный Гецко обвинил Турана в поражении Шахтера от Легии.