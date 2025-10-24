«Поблагодарим тренера». Легендарный Гецко обвинил Турана в поражении Шахтера от Легии

Поляки забили победный гол со штрафного на 90+4 минуте встречи. К опасному стандарту привела ошибка «горняков» в обороне.

Стоит обратить внимание и на стартовый состав украинского клуба. Главный тренер команды Арда Туран прибегнул к значительной ротации. В воротах выбор коуча пал на Кирилла Фесюна, который в этом сезоне провел лишь одну игру — в Кубке Украины против аматорского Полесья Ставки (1:0).

Место в центре защиты получил Алаа Грам — тунисец сыграл дважды в УПЛ, один матч в Кубке Украины и одну минуту в поединке ЛК против Абердина (3: 2). Удивило и появление Марьяна Шведа, который обычно выходит со скамейки запасных. Вингер провел две игры в чемпионате и одну — в Кубке.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легенда сборной Украины Иван Гецко сказал, что именно решения Арды Турана стали причиной поражения Шахтера от Легии.

Иван Гецко высказался о поражении Шахтера / Фото: dynamo.kiev.ua

— Шахтер проиграл Легии. Какие у вас впечатления от игры?

Ну, какие впечатления? Шахтер выглядел немного загнанным, не было легкости в действиях «горняков». Видно, что тренер дает игрокам большую физическую нагрузку, поэтому команда не выдержала темпа и не показала свой привычный футбол. Хотя моментами, по владению мячом, выглядели неплохо, но со стороны было видно, что они переутомлены. На мой взгляд.

— Стартовый состав Шахтера вас удивил?

Да, было много неожиданностей. Туран прибегнул к серьезной ротации, но она ни к чему хорошему не привела. Наоборот, все сложилось совсем не так, как должно было быть. Хотя, честно говоря, я другого и не ожидал, когда увидел стартовый состав.

— Ротация от Турана стала причиной поражения?

На мой взгляд, да.

— Уже готовятся к двум подряд матчам с Динамо?

Нет, я бы так не сказал. Учитывая то, в каком состоянии сейчас находится киевское Динамо, «горняки» могут обыграть его очень легко. Там игра на игру не похожа… Но, как говорят, это дерби, украинское классическое — и здесь не нужно дополнительной мотивации. Это матч, в котором может произойти что угодно. И все же, то, что сейчас происходит в киевском Динамо, — это катастрофа.

— А заметили что-то положительное в игре Шахтера?

Честно, нет. Я думаю, что такую команду, как Легия, «горняки» должны были побеждать без вопросов.

— Фатальным стал штрафной на последних минутах.

А это вообще непонятно. Парень никогда не забивал со штрафных — и тут взял и забил. Как такое может быть? Как можно так просто попасть?

— Ошибались и привезли этот стандарт.

Да, там была целая серия ошибок, которые и привели к этому штрафному. Эти ошибки дали о себе знать.

— Игроки Шахтера говорили, что польские фаны скандировали оскорбительные вещи в их сторону. Возможно, это немного деморализовало команду?

Повторюсь: Шахтер должен был забивать три гола Легии и закрывать все вопросы. Этого не произошло. За это надо «поблагодарить» тренера.

