«Слишком медленно»: Туран назвал главные причины обидного поражения от Легии в Лиге конференций

24 октября, 10:16
Поделиться:
Арда Туран — главный тренер Шахтера (Фото: ФК Шахтер Донецк)

Арда Туран — главный тренер Шахтера (Фото: ФК Шахтер Донецк)

Во втором туре основного этапа Лиги конференций Шахтер проиграл польской Легии (1:2), пропустив второй гол на последних секундах матча.

После игры главный тренер Горняков Арда Туран высказался о поединке, назвав главные причины обидного фиаско в Кракове.

«Мы старались быть верными своему игровому плану, но в начале матча наш уровень концентрации и единоборств был недостаточным после пропущенного гола. Мы выполняли вбрасывания из аута слишком медленно, после фолов тоже поднимались слишком медленно — и это не было похоже на команду, которая проигрывает в счете.

Реклама

Относительно поражения — я беру на себя полную ответственность. Но это такое поражение, которое мы сможем компенсировать в будущем", — приводит слова Турана Tribuna.com.

Читайте также:
Роковой штрафной: как Шахтер проиграл Легии в Лиге конференций — видео

Отметим, что после двух туров Шахтер имеет в активе три зачетных пункта и занимает 17 строчку в турнирной таблице ЛК. В третьем туре Лиги конференций Горняки на формально домашнем поле будут принимать исландский Брейдаблик 6 ноября.

Ранее Шовковский объяснил причины поражений Динамо после фиаско в Лиге конференций.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Спорт ФК Шахтер ФК Легия Лига конференций Арда Туран

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies