«Слишком медленно»: Туран назвал главные причины обидного поражения от Легии в Лиге конференций
Арда Туран — главный тренер Шахтера (Фото: ФК Шахтер Донецк)
Во втором туре основного этапа Лиги конференций Шахтер проиграл польской Легии (1:2), пропустив второй гол на последних секундах матча.
После игры главный тренер Горняков Арда Туран высказался о поединке, назвав главные причины обидного фиаско в Кракове.
«Мы старались быть верными своему игровому плану, но в начале матча наш уровень концентрации и единоборств был недостаточным после пропущенного гола. Мы выполняли вбрасывания из аута слишком медленно, после фолов тоже поднимались слишком медленно — и это не было похоже на команду, которая проигрывает в счете.
Относительно поражения — я беру на себя полную ответственность. Но это такое поражение, которое мы сможем компенсировать в будущем", — приводит слова Турана Tribuna.com.
Отметим, что после двух туров Шахтер имеет в активе три зачетных пункта и занимает 17 строчку в турнирной таблице ЛК. В третьем туре Лиги конференций Горняки на формально домашнем поле будут принимать исландский Брейдаблик 6 ноября.
