«Слишком медленно»: Туран назвал главные причины обидного поражения от Легии в Лиге конференций

После игры главный тренер Горняков Арда Туран высказался о поединке, назвав главные причины обидного фиаско в Кракове.

«Мы старались быть верными своему игровому плану, но в начале матча наш уровень концентрации и единоборств был недостаточным после пропущенного гола. Мы выполняли вбрасывания из аута слишком медленно, после фолов тоже поднимались слишком медленно — и это не было похоже на команду, которая проигрывает в счете.

Относительно поражения — я беру на себя полную ответственность. Но это такое поражение, которое мы сможем компенсировать в будущем", — приводит слова Турана Tribuna.com.

Отметим, что после двух туров Шахтер имеет в активе три зачетных пункта и занимает 17 строчку в турнирной таблице ЛК. В третьем туре Лиги конференций Горняки на формально домашнем поле будут принимать исландский Брейдаблик 6 ноября.

