Ультрас варшавской Легии разместили провокационный баннер на стадионе в Кракове во время матча второго тура Лиги конференций против донецкого Шахтера .

Об этом сообщает Telegram-канал Puzh On Tour.

Во время игры на трибунах появился большой баннер с надписью Lwów на фоне флага Польши.

Эта надпись — историческое польское название украинского города Львов, который до 1939 года входил в состав Польши.

Фото: Puzh On Tour

Матч в итоге завершился драматической победой Легии со счетом 2:1. Польский клуб вырвал победу на последней минуте.

