Ультрас Легии во время матча с Шахтером вывесили баннер с надписью Lwów на фоне польского флага — фото

23 октября, 22:36
Ультрас Легии (Фото: legiaultras_pl/Instagram)

Ультрас варшавской Легии разместили провокационный баннер на стадионе в Кракове во время матча второго тура Лиги конференций против донецкого Шахтера.

Об этом сообщает Telegram-канал Puzh On Tour.

Израильские фанаты во время игры против поляков вывесили баннер с надписью «Убийцы с 1939 года»: президент Навроцкий возмутился — фото

Во время игры на трибунах появился большой баннер с надписью Lwów на фоне флага Польши.

Эта надпись — историческое польское название украинского города Львов, который до 1939 года входил в состав Польши.

Puzh On Tour
Матч в итоге завершился драматической победой Легии со счетом 2:1. Польский клуб вырвал победу на последней минуте.

Ранее сообщалось, что фанаты Кристал Пэлес вывесили баннер в поддержку Украины во время матча против Динамо.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Ультрас Польша Львов Фанаты ФК Шахтер Лига конференций Краков

