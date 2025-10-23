Ультрас Легии во время матча с Шахтером вывесили баннер с надписью Lwów на фоне польского флага — фото
Ультрас Легии (Фото: legiaultras_pl/Instagram)
Ультрас варшавской Легии разместили провокационный баннер на стадионе в Кракове во время матча второго тура Лиги конференций против донецкого Шахтера.
Об этом сообщает Telegram-канал Puzh On Tour.
Во время игры на трибунах появился большой баннер с надписью Lwów на фоне флага Польши.
Эта надпись — историческое польское название украинского города Львов, который до 1939 года входил в состав Польши.
Матч в итоге завершился драматической победой Легии со счетом 2:1. Польский клуб вырвал победу на последней минуте.
