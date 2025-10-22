Шахтер — Легия: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций
Футболисты Шахтера отправляются на матч в Краков (Фото: ФК Шахтер)
23 октября, в четверг, состоятся поединки второго тура общего этапа Лиги конференций.
В одном из матчей донецкий Шахтер встретится с варшавской Легией. Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.
В Украине поединок Шахтер — Легия в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Легия.
Турнирная таблица после первого тура
По регламенту турнира восемь лучших команд по итогам основного этапа выходят напрямую в 1/8 финала, а те, кто займут места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
Ранее Шахтер сообщил о ходе внутреннего расследования из-за лайков своего игрока Ефима Конопли под видео с российским контекстом.
А бывший полузащитник Шахтера Тарас Степаненко считает, что руководство донецкого клуба совершило ошибку, уволив главного тренера в 2023 году.