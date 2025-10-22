Футболисты Шахтера отправляются на матч в Краков (Фото: ФК Шахтер)

В одном из матчей донецкий Шахтер встретится с варшавской Легией. Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.

В Украине поединок Шахтер — Легия в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Реклама

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Легия.

Турнирная таблица после первого тура

Фото: Football Ranking

По регламенту турнира восемь лучших команд по итогам основного этапа выходят напрямую в 1/8 финала, а те, кто займут места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

Ранее Шахтер сообщил о ходе внутреннего расследования из-за лайков своего игрока Ефима Конопли под видео с российским контекстом.

А бывший полузащитник Шахтера Тарас Степаненко считает, что руководство донецкого клуба совершило ошибку, уволив главного тренера в 2023 году.