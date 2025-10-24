«Быдло»: вратарь Шахтера раскритиковал поведение польских ультрас во время игры в Кракове

Во втором туре Лиги конференций Шахтер на последних секундах пропустил второй гол и проиграл в номинально домашнем матче польской Легии (1:2).

После встречи в Кракове голкипер Шахтера Кирилл Фесюн высказался о досадном поражении Горняков в своей дебютной игре.

«Очень негативные эмоции. Мы довольно неплохо играли, но пропустили 2 мяча и уступили.

Это надо разбираться, чтобы не по горячим следам, разобрать все. Мы с тренерами голкиперов посидим, разберем все и сделаем работу над ошибками.

Очень положительные были эмоции, потому что долго к этому шел, очень хотел. Но дебют сложился не очень, потому что проиграли", — сказал Фесюн в комментарии для Megogo.

Отметим, что по ходу поединка гостевой сектор Легии выкрикивал оскорбительные кричалки в сторону игроков Шахтера. Ультрас варшавского клуба на трибунах вывесили большой баннер с надписью Lwów на фоне флага Польши. Эта надпись — историческое польское название украинского города Львов, который до 1939 года входил в состав Польши.

Фесюн также сообщил, что слышал оскорбительные кричалки от ультрас Легии.

«Честно, я где-то на 40-й минуте только увидел, что они присутствуют на трибунах. Слышал несколько фраз. Ну, такое. Быдло, если честно, не очень красиво», — добавил Фесюн.

