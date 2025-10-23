Шахтер победит Легию: букмекеры дали прогноз на поединок Лиги конференций
Горняки выиграли в первом туре у Абердина (Фото: REUTERS/Russell Cheyne)
В четверг, 23 октября, пройдут матчи второго тура основного этапа Лиги конференций.
В одном из поединков донецкий Шахтер номинально в домашнем матче встретится с варшавской Легией. Поединок пройдет в Кракове. Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер — Легия.
В букмекерских конторах фаворит встречи украинский клуб. Котировки на матч: победа Шахтера — 1.81, ничья — 4.05, победа Легии — 4.20. То есть, шансы выиграть у горняков — 55%.
«Легия — одна из команд с наибольшим количеством подач в своей лиге. Они ставят свой шестой номер между центральными защитниками, фулбеков используют очень высоко. Они многое подают, а игроки с противоположного фланга во время подач заходят плотно в штрафную. Именно поэтому я объяснил своим игрокам важность перехода от зонной защиты к персональной», — охарактеризовал соперника главный тренер Шахтера Арда Туран.
Ранее мы писали, кто будет транслировать поединок Шахтер — Легия.