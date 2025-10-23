Шахтер потерпел первое поражение в Лиге конференций, проиграв Легии на последней минуте
Шахтер проиграл в Кракове (Фото: Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)
Донецкий Шахтер проиграл варшавской Легии со счетом 1:2 в матче второго тура Лиги конференций.
Легия открыла счет на 16-й минуте, когда Аугустиняк отправил мяч в сетку мощным ударом издали.
Шахтеру удалось отыграться на 61-й минуте благодаря Мейреллишу, который головой замкнул навес Конопли.
Шахтер был близок к ничьей, однако на последней компенсированной минуте Аугустиняк оформил дубль, забив со штрафного.
Таким образом, после двух туров в активе «горняков» три очка.
В следующем туре 6 ноября Шахтер сыграет против исландского Брейдаблика.
Шахтер — Легия 1:2
Голы: Мейреллиш, 61 — Аугустиняк, 16, 90+4
