Шахтер потерпел первое поражение в Лиге конференций, проиграв Легии на последней минуте

23 октября, 21:44
Шахтер проиграл в Кракове (Фото: Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Донецкий Шахтер проиграл варшавской Легии со счетом 1:2 в матче второго тура Лиги конференций.

Легия открыла счет на 16-й минуте, когда Аугустиняк отправил мяч в сетку мощным ударом издали.

Шахтеру удалось отыграться на 61-й минуте благодаря Мейреллишу, который головой замкнул навес Конопли.

Шахтер был близок к ничьей, однако на последней компенсированной минуте Аугустиняк оформил дубль, забив со штрафного.

Таким образом, после двух туров в активе «горняков» три очка.

В следующем туре 6 ноября Шахтер сыграет против исландского Брейдаблика.

Шахтер — Легия 1:2
Голы: Мейреллиш, 61 — Аугустиняк, 16, 90+4

Ранее Дарио Срна озвучил цель Шахтера в этом сезоне Лиги конференций.

