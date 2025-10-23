«Бразильцы должны забивать». Легенда украинского футбола признался, боится ли за Шахтер в матче против Легии

В четверг 23 октября донецкий Шахтер проведет матч второго тура Лиги конференций против польской Легии. За онлайн-трансляцией встречи можно будет следить на сайте NV .

«Горняки» начали выступления в третьем по престижности еврокубковом турнире с победы над шотландским Абердином — 3:2 . Польская команда же в стартовом туре дома минимально уступила турецкому Самсунспору ( 0:1).

Интересно, что номинальным хозяином предстоящего поединка станет именно украинский клуб, однако матч состоится в польском Кракове.

Бывший игрок сборной Украины и легенда львовских Карпат Игорь Худобяк в комментарии для NV отметил, что большинство болельщиков, скорее всего, будут поддерживать Легию. В то же время это не станет проблемой для команды Арды Турана.

По его мнению, Шахтер является фаворитом предстоящего матча. Также футболист отметил важность действий нападающих Шахтера, которые в последнее время редко забивают.

Игорь Худобяк уверен в победе Шахтера / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«У меня нет опасений за игру Шахтера против Легии. Думаю, что она будет неплохой в исполнении «горняков». Да, немного будет необычно, ведь в номинально домашнем матче украинского клуба, который состоится в Кракове, большинство болельщиков, наверное, все же будет поддерживать Легию. Но Шахтеру придется с этим справиться, и у игроков не возникнет с этим никаких проблем. Это не отразится на команде. Конечно, поддержка трибун очень важна в любом матче, особенно когда ты играешь дома. К сожалению, из-за полномасштабного российского вторжения в Украину мы не можем проводить домашние матчи на своей территории.

Думаю, что «горняки» являются фаворитами этой игры. Сейчас Шахтер находится в лучшем состоянии – психологическом и эмоциональном. У команды сильнее футболистов, чем у Легии. Да, у дончан не все идеально, но все еще впереди — они находятся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Украины. Существенных провалов в игре нет. Поэтому считаю, что настроение с УПЛ не повлияет негативно на выступление в Лиге конференций.

Форварды Шахтера давно не забивали? Всегда есть проблема, когда нападающие не отмечаются. Их работа на поле – забивать, создавать моменты и отдавать передачи. Это может быть определенная проблема для Шахтера. Посмотрим, как сыграет украинский клуб. Но команде вполне по силам победить Легию. Думаю, нужно играть в свой футбол, а бразильцы должны проявить свое индивидуальное мастерство в атаке, создавать моменты и забивать голы. Не думаю, что в защите Шахтера возникнут проблемы. Хотя это футбол – все может произойти. Посмотрим. Считаю, что счет будет 2:1 в пользу « горняков».

