Игра начнется в 19:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию матча с видеоповторами голов.

ШАХТЕР — ЛЕГИЯ — 0:0 ( обновляется)

В первом туре Шахтер в гостях обыграл Абердин — 3:2.

Реклама

А Легия на своем поле уступила Самсунспору — 0:1.

В марте 1916 года, в самый разгар Первой мировой войны, при штабе командования Польских легионов неподалеку от городка Маневичи на Волыни (Украина), была создана футбольная команда, которая так и называлась — команда Легионов (пол. Drużyna Legjonowa). Осенью 1916 года штаб, а вместе с ним и команда передислоцируется в Варшаву. В течение всего 1917 года команда фронтовиков проводит в столице свои первые матчи с местными клубами, тогда же команда впервые упоминается под названием Легия. С наступлением 1918 года штаб Польских легионов вновь отправляется на восток, и деятельность футбольной команды была приостановлена.

14 марта 1920 года клуб возрождается в Варшаве под новым названием — Wojskowy Klub Sportowy (WKS) Warszawa (Армейский спортивный клуб Варшава). В 1922 году в результате слияния с клубом Korona Warszawa в название возвращается слово Легия: WKS Legia Warszawa.

Легия — 15-кратный чемпион Польши и 21-кратный победитель Кубка Польши. В еврокубках лучшее достижение команды — это полуфиналы Кубка чемпионов-1969/70 и Кубка кубков-1990/91. В прошлом сезоне команда дошла до четвертьфинала Лиги конференций.

Нынешнюю еврокубковую кампанию Легия начинала в Лиге Европы: прошла Актобе (1:0, 1:0) и Баник (2:2, 2:1), затем по сумме двух матчей проиграла клубу АЕК Ларнака (1:4, 2:1).