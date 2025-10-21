Отменил тренировку. В Польше тренер устроил бунт перед игрой с Шахтером в Лиге конференций

21 октября, 14:00
Шахтер на неделе проведет второй матч в Лиге конференций (Фото: ФК Шахтер)

23 октября состоится второй тур основного этапа Лиги конференций, в рамках которого Шахтер проведет матч против варшавской Легии. На нашем сайте будет онлайн-трансляция поединка.

По данным местных медиа, в польском клубе происходит настоящий хаос, что отображается на подготовке команды. Meczyki пишет, что главный тренер Эдвард Йорданеску подал в отставку. 20 октября спортивный директор клуба Фредди Бонич объявил, что румынский специалист остается.

Несмотря на это, ситуация в клубе остается напряженной. Сообщается, что тренерский штаб Йорданеску отменил тренировку, которая была запланирована на вторник, дав футболистам выходной. Непонятно, когда команда поедет в Краков и с каким тренером.

Отметим, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени в четверг. Шахтер в первом туре одержал непростую победу в матче против шотландского Абердина (3:2). А Легия проиграла турецкому Самсунспору (0:1). Варшавский клуб не может победить уже три матча кряду и занимает девятое место в чемпионате Польши.

Ранее появилась информация, что Шахтер требует два миллиона евро за бразильца, который отказывается возвращаться в Украину.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Польша Спорт ФК Шахтер Лига конференций

Поделиться:

