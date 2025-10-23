Игра начнется в 19:45. Мы проведем онлайн-трансляцию матча Шахтер — Легия. А здесь будем давать счет поединка, авторов забитых мячей, а также видеоповторы голов. После финального свистка будет доступен видеообзор матча.

ШАХТЕР (УКРАИНА) — ЛЕГИЯ (ПОЛЬША) — 0:1 (обновляется)

0:1. Аугустыняк, 16

Представляем соперника Шахтера

Варшавская Легия — самый успешный футбольный клуб Польши. Команда — рекордсмен страны по количеству чемпионских титулов (15) и победам в Кубке Польши (22).

В предыдущем сезоне-2024/25 Легия дошла до четвертьфинала Лиги конференций и финишировали на пятой в Экстраклясе, но квалифицировалась в еврокубки как обладатель Кубка Польши.

В текущей еврокубковой кампании Легия стартовала с отборочных раундов Лиги Европы, где прошла казахстанский Актобе (1:0, 1:0) и чешский Баник (2:2, 2:1), но уступила кипрскому клубу АЕК (1:4, 2:1). В плей-офф квалификации Лиги конференций Легия прошла шотландский Хиберниан (2:1, 3:3) и вышла в основную стадию турнира. В первом туре команда уступила на своем поле турецкому Самсунспору (0:1). Кстати, смотрите онлайн-трансляцию матча Самсунспор — Динамо Киев.