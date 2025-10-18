«Это вообще кошмар». Экс-форвард Динамо оценил работу Арды Турана в Шахтере
Арда Туран (Фото: ФК Шахтер)
Бывший нападающий киевского Динамо Виктор Леоненко считает, что руководство Шахтера совершило ошибку, назначив главным тренером турка Арду Турана.
По мнению Леоненко, донецкая команда уже давно не демонстрирует того уровня игры и развития футболистов, который был раньше.
«У меня такое ощущение, что у Шахтера умение не угадывать с тренерами, начиная с Фонсеки. Хоть он сделал дубль и выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов, но при нем никто из футболистов не вырос, а для меня это главный показатель хорошего тренера. Фонсека выигрывал на багаже Луческу. Шахтер должен поставить памятник Луческу, причем серьезный и дорогой.
С Ардой Тураном Шахтер, скорее всего, тоже не угадал. Хорошо хоть Абердин обыграли, но тоже с серьезными проблемами столкнулись. А против ЛНЗ — это вообще кошмар. Шахтер мог и семь, и восемь голов пропускать. В нашем чемпионате страшно столько пропускать, это касается и Динамо", — цитирует Леоненко sport-express.ua.
Напомним, в последнем поединке перед октябрьской паузой на матчи сборных Шахтер разгромно проиграл ЛНЗ (1:4).
38-летний Арда Туран возглавил донецкую команду после завершения прошлого сезона, подписав контракт на два года.