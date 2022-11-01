Шахтер — РБ Лейпциг. Букмекеры дали прогноз на решающий матч Лиги чемпионов 1 ноября, 23:06 Букмекеры называют Лейпциг фаворитом матча (Фото:ФК Шахтер)

Букмекеры сделали прогнозы на решающий поединок заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и РБ Лейпциг.



Британская контора William Hill считает, что фаворит — РБ Лейпциг. Его победа соответствует коэффициенту 1,61. Успех Шахтера оценивается в 5,00, ничья — в 4,00.

Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 7,50. Чуть менее вероятным они считают победу РБ Лейпциг 1:0, 2:0 или 2:1 за 9,00.

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Наиболее вероятный исход в пользу Шахтера — выигрыш со счетом 1:0 или 2:1 за 17,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение РБ Лейпциг, но чуть меньше коллег верит в его победу — 1,64, в ничью — 4,20, а также — в успех Шахтера — 5,30.

Шахтер сыграл вничью 1:1 на выезде с Селтиком в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов и обеспечил себе выступление в еврокубках весной 2023 года.

