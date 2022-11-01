Шахтер — РБ Лейпциг. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Обе команды претендуют на выход в 1/8 финала турнира (Фото:ФК Шахтер via Twitter)
НВ представляет анонс поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и РБ Лейпциг.
Матч Шахтер (Украина) — РБ Лейпциг (Германия) состоится 2 ноября в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.
Что нужно знать про Шахтер перед матчем:
- занимает 3-е место в группе с отставанием в три балла от РБ Лейпциг, который идет вторым;
- идет на 2-й позиции в украинской Премьер-лиге с отставанием в пять очков от лидера Днепра-1, сыграв на матч меньше;
- одержал две победы в пяти последних играх во всех турнирах при трех ничьих;
- не сможет рассчитывать на защитника Корниенко и вингера Шведа (травмы).
Что нужно знать про РБ Лейпциг перед матчем:
- идет вторым в группе, имея на одно очко меньше Реала;
- занимает 6-ое место в немецкой Бундеслиге, отставая от лидера в лице Униона на семь баллов;
- одержал четыре победы в последних пяти поединках, раз сыграв вничью;
- не сыграют вратарь Гулачи, защитник Клостерманн, полузащитник Лаймер и нападающий Поульсен (повреждения).
Ориентировочные составы:
Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Тейлор — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре
РБ Лейпциг: Бласвих — Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум — Айдара — Шлагер, Форсберг, Собослаи, Нкунку — Вернер
В минувшие выходные Шахтер сыграл вничью с Александрией в чемпионате Украины.
НВ