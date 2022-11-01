Шахтер — РБ Лейпциг. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

1 ноября, 16:00
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Обе команды претендуют на выход в 1/8 финала турнира (Фото:ФК Шахтер via Twitter)

Обе команды претендуют на выход в 1/8 финала турнира (Фото:ФК Шахтер via Twitter)

НВ представляет анонс поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Шахтером и РБ Лейпциг.

Матч Шахтер (Украина) — РБ Лейпциг (Германия) состоится 2 ноября в Варшаве на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Видео дня

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19:15.

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Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

  • занимает 3-е место в группе с отставанием в три балла от РБ Лейпциг, который идет вторым;
  • идет на 2-й позиции в украинской Премьер-лиге с отставанием в пять очков от лидера Днепра-1, сыграв на матч меньше;
  • одержал две победы в пяти последних играх во всех турнирах при трех ничьих;
  • не сможет рассчитывать на защитника Корниенко и вингера Шведа (травмы).

Что нужно знать про РБ Лейпциг перед матчем:

  • идет вторым в группе, имея на одно очко меньше Реала;
  • занимает 6-ое место в немецкой Бундеслиге, отставая от лидера в лице Униона на семь баллов;
  • одержал четыре победы в последних пяти поединках, раз сыграв вничью;
  • не сыграют вратарь Гулачи, защитник Клостерманн, полузащитник Лаймер и нападающий Поульсен (повреждения).

Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Бондарь, Матвиенко, Тейлор — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре

РБ Лейпциг: Бласвих — Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум — Айдара — Шлагер, Форсберг, Собослаи, Нкунку — Вернер

В минувшие выходные Шахтер сыграл вничью с Александрией в чемпионате Украины.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер

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