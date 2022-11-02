Весной сыграет в Лиге Европы. Шахтер завершил выступление в Лиге чемпионов разгромным поражением — видео

2 ноября, 21:42
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Шахтер пропустил от РБ Лейпциг четыре мяча (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Шахтер пропустил от РБ Лейпциг четыре мяча (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Шахтер завершил выступление в Лиге чемпионов разгромным поражением от РБ Лейпциг.

С первых минут встречи гости взяли мяч под свой контроль и уже на 10-й минуте открыли счет. Георгий Судаков потерял игровую сферу на своей половине поля, за что немцы и наказали «горняков» результативным ударом Кристофера Нкунку.

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Забив, гости продолжили уверенно вести игру, не давая шансов донецкой команде в атаке.

В дебюте второго тайма РБ Лейпциг забил второй мяч. Андре Силва на дальней штанге воспользовался провалом обороны хозяев и несильным ударом пробил мимо Анатолия Трубина.

Немцы не стали останавливаться и забили еще дважды — голами отметились Доминик Собослаи и Дани Ольмо.

Шахтер — РБ Лейпциг 0:4
Голы: Нкунку, 10, Силва, 50, Собослаи, 62, Ольмо, 68

Таким образом, Шахтер финишировал третьим в группе. Весной «горняки» сыграют в Лиге Европы.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич пообещал бороться за сенсационный выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Видео ФК Шахтер

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