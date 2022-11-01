«Постараемся сделать невозможное». Главный тренер Шахтера пообещал бороться за сенсационный выход в плей-офф Лиги чемпионов 1 ноября, 22:41 Матч Шахтер Лейпциг состоится 2 ноября (Фото:ФК Шахтер)

Главный тренер донецкого Шахтера Игорь Йовичевич поделился ожиданиями перед матчем с Лейпцигом в завершающем туре группового раунда Лиги чемпионов.

На предматчевой пресс-конференции Йовичевич заявил, что перед началом еврокубков мало кто верил в успех Шахтера, но донецкий клуб уже забронировал себе место в плей-офф Лиге Европы и претендует на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт "горняков".

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"Никто три месяца назад не давал нам и два промилле, а сейчас у нас уже есть Лига Европы в кармане и мы боремся за 1/8 финала. Завтра постараемся сделать невозможное. Марко Розе – топ-тренер. Думаю, что мы справимся завтра. Должны все сыграть завтра на таком уровне, чтобы это было незабываемо. Если мечта идет из сердца, это становится реальностью", — сказал Йовичевич.

Также наставник Шахтера рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются « горняки» из-за российского вторжения в Украину.

«Путешествия истощают нас: у нас нет выходных дней. В свободные дни мы постоянно в пути. В то время другие команды проводят время в джакузи и с семьями. Ни один клуб в Европе не играет в таких условиях. Но мы привыкли. Завтра будем сражаться за 1/8 финала ЛЧ. Я очень горжусь командой», — подытожил Йовичевич.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов Шахтер в матче с Лейпцигом устроит только победа.

В предыдущем туре лиги чемпионов Шахтер сыграл вничью 1:1 с Селтиком и забронировал себе место в плей-офф Лиги Европы.