Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Шахтер — Лейпциг 2 ноября, 18:33 Мудрик выйдет с первых минут (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер и немецкий Лейпциг объявили стартовые составы на матч 6-го тура Лиги чемпионов.



Стартовые составы:

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

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Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Тотовицкий, Сикан, Криськив, Джурасек, Кулаков, Топалов, Тейлор, Очеретько, Козик

РБ Лейпциг: Блазвих – Симакан, Гвардиол, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Собослаи, Вернер, Нкунку – Силва

Запасные: Никиш, Шлик, Ольмо, Айдара, Форсберг, Хальстенберг, Диалло, Новоа-Рамос, Хенрикс

Поединок состоится сегодня, 2 ноября, в 19:45 по киевскому времени в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Ранее главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич пообещал бороться за сенсационный выход в плей-офф Лиги чемпионов.