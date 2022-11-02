«Мои пацаны — герои». Главный тренер Шахтера прокомментировал разгромное поражение в Лиге чемпионов 2 ноября, 22:40 Победу РБ Лейпциг Йовичевич назвал заслуженной (Фото:ФК Шахтер via Facebook)

Главный тренер донецкого Шахтера Игорь Йовичевич прокомментировал разгромное поражение в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов с немецким РБ Лейпциг.



Слова хорватского наставника «горняков» приводит Tribuna.

«Мы сейчас находимся в такой ситуации, что то, что делает команда — это невероятно. Играем чемпионат страны, в которой идет война. Должен думать о других вещах, не только о футболе.

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По-спортивному мои пацаны — герои. Критиковать очень легко, хотя здесь не за что критиковать. Когда играет Днепр-1, когда играет Динамо, мы должны быть все вместе. Должны поддерживать друг друга. Должны болеть друг за друга, потому что это Украина", — сказал Йовичевич.

Также главный тренер Шахтера отметил, что сегодня его подопечные три гола из четырех в свои ворота «привезли» сами.

В то же время он подчеркнул, что не будет делать трагедии из этого поражения. По его словам, нужно ценить то, чего добились игроки. Победу же РБ Лейпциг хорватский специалист назвал заслуженной.

Накануне Йовичевич пообещал бороться за сенсационный выход в плей-офф Лиги чемпионов.