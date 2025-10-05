Шахтер потерпел сокрушительное поражение от ЛНЗ во Львове

Шахтер — ЛНЗ 1:4

Голы: Назарина, 85 — Кузык, 14, Ассинор, 61, Рябов, 71, Обах, 89

Уже на 14-й минуте гости открыли счет в матче: Денис Кузык невероятным ударом из-за пределов штрафной площадки пробил Дмитрия Ризныка.

Во втором тайме Ассинор удвоил преимущество своей команды, с передачи Мухаррема Яшари, а затем Артур Рябов после ошибки «горняков» в защите сделал счет разгромным — 0:3.

Шахтеру удалось сократить отставание на 85-й минуте: Егор Назарина со штрафного точно попал в девятку ворот ЛНЗ.

Однако точку в матче поставил нигерийский легионер черкасской команды Проспер Обах, который выиграл борьбу за мяч у Николая Матвиенко и отправил мяч в нижний угол ворот — 1:4.

После завершения горячего матча игроки обеих команд не сдержали эмоций и устроили потасовку на поле.

Несмотря на поражение, Шахтер сохраняет лидерство в УПЛ, имея 17 очков в активе.

