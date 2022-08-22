Шахтер — Металлист 1925. Где и когда смотреть матч украинской Премьер-лиги 22 августа, 18:28 Шахтер принимает Металлист 1925 в Киеве (Фото:ФК Шахтер)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Шахтером и Металлистом 1925.



Поединок Шахтер — Металлист 1925 состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский 23 августа в 13:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 12:30.

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Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

занял 1-е место в УПЛ прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;

проведет первый официальный поединок в 2022 году;

одержал три победы в восьми товарищеских играх нынешним летом при трех поражениях;

сохранил только два легионера к началу сезона — полузащитника Джурасека и нападающего Траоре ( пока не вернулся в Украину).

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Что нужно знать про Металлист 1925 перед матчем:

занял 10-е место в УПЛ прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;

проведет первый официальный поединок в 2022 году;

выиграл восемь из девяти товарищеских встреч этим летом при одной ничьей;

сохранил костяк основных игроков к началу сезона.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Топалов, Судаков, Мудрик, Сикан

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Курило, Ткачук, Рудавский, Габелок, Ременюк, Мартынюк, Русин, Дмитренко, Зубков

НВ

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