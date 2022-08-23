В первом официальном матче в Украине после начала полномасштабной войны Шахтер не смог победить Металлист 1925

23 августа, 14:57
Михаил Мудрик мог забить в составе Шахтера (Фото:Украинская Премьер-лига)

Михаил Мудрик мог забить в составе Шахтера (Фото:Украинская Премьер-лига)

В первом официальном матче в Украине после начала полномасштабной войны в рамках 1-го тура Премьер-лиги донецкий Шахтер неожиданно не смог победить харьковский Металлист 1925.

Забить в игре могли обе команды, но все же ближе к голу прогнозируемо были «горняки».

Отличиться в их составе могли Михаил Мудрик, Иван Петряк, Георгий Судаков, Сергей Кривцов и Тарас Степаненко, но удача была не на их стороне.

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Сам матч прошел в Киеве на стадионе Олимпийский без зрителей.

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Шахтер — Металлист 1925 0:0

Также сегодня запланировано еще три поединка 1-го тура Премьер-лиги: Заря — Ворскла (начало в 15:00), Черноморец — Верес (15:00), Колос — Кривбасс (17:00).

Ранее медиагруппа 1+1 сообщила, что будет транслировать матчи УПЛ на своих каналах бесплатно. В Премьер-лиге отреагировали на это заявление.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Чемпионат Украины ФК Шахтер

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