Шахтер — Металлист 1925. Онлайн-трансляция матча украинской Премьер-лиги 23 августа, 05:01 Шахтер и Металлист 1925 начинают сезон очным матчем (Фото:ФК Шахтер)

НВ следит за ходом игры первого тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Металлистом 1925. Начало поединка — в 13:00 по киевскому времени сегодня, 23 августа.



Ориентировочные составы:

Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Топалов, Судаков, Мудрик, Сикан

Металлист 1925: Сидоренко, Жичиков, Курило, Ткачук, Рудавский, Габелок, Ременюк, Мартынюк, Русин, Дмитренко, Зубков

Видео дня

Матч состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Шахтер занял 1-е место в УПЛ прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России. Клуб проведет первый официальный поединок в 2022 году.

Команда одержала три победы в 8-ми товарищеских играх этим летом при трех поражениях. Коллектив сохранил двух легионеров к началу сезона — полузащитника Джурасека и нападающего Траоре (пока не вернулся в Украину).

Металлист 1925 занял 10 место в УПЛ прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения РФ. Клуб проведет первый официальный матч в 2022 году.

Команда выиграла восемь из девяти товарищеских встреч этим летом при одной ничьей. Коллектив сохранил костяк основных игроков к началу сезона.

Статистика знает один официальный матч между командами, в котором победил Шахтер 2:0 в августа 2021 года.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Шахтер является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,28, то, что выиграет Металлист 1925, оценивается в 9,50, ничья — в 4,80.

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