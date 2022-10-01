Шахтер вышел на матч против Металлиста в футболках с изображением героя Азовстали — фото

1 октября, 19:51
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Игроки Шахтера перед матчем с Металлистом (Фото:ФК Шахтер via Twitter)

Игроки Шахтера перед матчем с Металлистом (Фото:ФК Шахтер via Twitter)

Донецкий Шахтер вышел на матч 5-го тура чемпионата Украины против харьковского Металлиста в футболках с изображением героя Азовстали Михаила Дианова.

Необычную экипировку игроки «горняков» продемонстрировали во время выхода на стадион Арена Львов.

На футболки было нанесено знаменитое фото Михаила, сделанное на заводе Азовсталь, где держали оборону украинские военные.

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Также на экипировке, в которой вышли футболисты донецкого клуба, напечатали слова: «Слава героям Азовстали!».

https://twitter.com/fcshakhtar/status/1576221271402184710

Дианов, вероятно, является болельщиком Шахтера. Ранее он давал интервью в экипировке «горняков».

Сообщалось, что в руке освобожденного защитника Мариуполя Михаила Дианова не хватает 4 см кости.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) Чемпионат Украины ФК Шахтер Фото

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