«Гол был чистым». В Шахтере признали ошибку арбитра в матче с Минаем 4 мая, 14:21 Дарио Срна пожаловался на отсутствие системы ВАР (Фото:ФК Шахтер)

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна признал, что Минай забил донецкому клубу чистый гол в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги, который завершился минимальной победой «горняков» со счетом 1:0.

В комментарии пресс-службе Шахтера Срна заявил, что арбитр допустил ошибку, не засчитав гол Миная, и добавил, что рефери во время матча ошибался и в пользу закарпатского клуба.

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«Нужно быть честными и признать, что гол Миная был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки», — сказал Срна.

Функционер добавил, что причиной судейской ошибки стало отсутствие на стадионе системы видеоповторов.

«Считаю, всем было бы легче, будь ВАР на матче. Система ВАР должна быть плюс-минус на каждой игре, где есть команды, ведущие борьбу за чемпионство. Вот и все. Двигаемся дальше, тяжело будет до самого конца. А судьи — тоже люди, которые ошибаются. Просто повторю, что с ВАР было бы гораздо легче», — подытожил Срна.

Сообщалось, что Минай с иронией отреагировал на незасчитанный гол, указав, что матч завершился вничью 1:1.