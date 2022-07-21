Шахтер может получить большую сумму за переход Зинченко в Арсенал 21 июля, 20:53 Александр Зинченко уже присоединился к Арсеналу (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Донецкий Шахтер может получить от 450 до 600 тысяч евро за трансфер украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко в лондонский Арсенал.

Такую сумму Шахтер может получить за трансфер украинца как платеж солидарности, сообщил на YouTube-канале ТаТоТакое журналист Михаил Спиваковский.

Согласно регламенту ФИФА, сумма платежа солидарности для всех клубов, которые готовили футболиста в период с 12 до 23 лет, составляет 5% от суммы трансфера игрока.

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Ожидается, что за трансфер Зинченко Арсенал заплатит около 30-35 млн евро.

"При сумме 30 миллионов – это будет 600 тысяч евро. Если насчитают четыре сезона, это будет около 450 тысяч", — сказал Спиваковский.

Зинченко присоединился к академии Шахтера в 2010 году и выступал за юношеские и молодежные команды « горняков», после чего перешел в Уфу, а оттуда – в Манчестер Сити.



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Ранее сообщалось, что Зинченко уже присоединился к Арсеналу в США, где клуб проводит тренировочные сборы.

Перед этим трансфер украинца в лондонский клуб подтвердил главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

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