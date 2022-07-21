Шахтер может получить большую сумму за переход Зинченко в Арсенал

21 июля, 20:53
Александр Зинченко уже присоединился к Арсеналу (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Александр Зинченко уже присоединился к Арсеналу (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Донецкий Шахтер может получить от 450 до 600 тысяч евро за трансфер украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко в лондонский Арсенал.

Такую сумму Шахтер может получить за трансфер украинца как платеж солидарности, сообщил на YouTube-канале ТаТоТакое журналист Михаил Спиваковский.

Согласно регламенту ФИФА, сумма платежа солидарности для всех клубов, которые готовили футболиста в период с 12 до 23 лет, составляет 5% от суммы трансфера игрока.

Видео дня

Ожидается, что за трансфер Зинченко Арсенал заплатит около 30-35 млн евро.

"При сумме 30 миллионов – это будет 600 тысяч евро. Если насчитают четыре сезона, это будет около 450 тысяч", — сказал Спиваковский.

Зинченко присоединился к академии Шахтера в 2010 году и выступал за юношеские и молодежные команды « горняков», после чего перешел в Уфу, а оттуда – в Манчестер Сити.

Читайте также:
Российский клуб хочет получить деньги за трансфер украинца Зинченко в Арсенал

Ранее сообщалось, что Зинченко уже присоединился к Арсеналу в США, где клуб проводит тренировочные сборы.

Перед этим трансфер украинца в лондонский клуб подтвердил главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Трансферы Арсенал (Лондон) ФК Шахтер Английская Премьер-лига Александр Зинченко

Эксклюзивы НВ

Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Последний шанс Путина

Пять соображений по поводу ситуации вокруг Северного потока и газа в Европе

21 июля, 13:00
Мнения
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Жест доброй воли не прокатит» /
Потеря россиянами Херсона обернется для режима Путина неизведанным периодом правления — Яковина
21 июля, 10:01
Страны
Игорь Мошенец
Эксперт проекта DiXi Group
Отопительный сезон 2022: приказано выжить

Следующий отопительный сезон станет самым масштабным испытанием для энергетической системы Украины, продолжением борьбы за выживание. Какие шансы на успешную подготовку к зиме у нас есть и какие вызовы на пути к этому необходимо будет пройти?

21 июля, 09:52
Эксперты
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X