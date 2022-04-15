Английский клуб предложил Шахтеру 20 млн евро за украинского полузащитника — СМИ 15 апреля, 22:57 Цей матеріал також доступний українською В 2021 году Мудрик был признан лучшим футболистом Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

По информации источника, английский клуб готов заплатить за трансфер украинца 20 млн евро.

Пока неизвестно, примет ли Шахтер это предложение. Также отмечается, что Мудриком интересуется Милан.

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Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.

В 2021 году полузащитник был признан лучшим футболистом донецкого клуба.



Ранее сообщалось, что Шахтер летом готов устроить массовую распродажу футболистов.

Ранее полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий "горняков" Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтианс.

Также после начала войны Шахтер покинули Богдан Вьюнник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого стало известно, что израильский полузащитник донецкого клуба Монор Соломон близок к переходу в лондонский Фулхэм.

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