Английский клуб предложил Шахтеру 20 млн евро за украинского полузащитника — СМИ

15 апреля, 22:57
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В 2021 году Мудрик был признан лучшим футболистом Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

В 2021 году Мудрик был признан лучшим футболистом Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

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Английский Брентфорд не оставляет надежд приобрести украинского полузащитника донецкого Шахтера Михаила Мудрика, сообщает Fussball Transfers.

По информации источника, английский клуб готов заплатить за трансфер украинца 20 млн евро.

Пока неизвестно, примет ли Шахтер это предложение. Также отмечается, что Мудриком интересуется Милан.

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Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.

В 2021 году полузащитник был признан лучшим футболистом донецкого клуба.

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Ранее сообщалось, что Шахтер летом готов устроить массовую распродажу футболистов.

Ранее полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий "горняков" Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтианс.

Также после начала войны Шахтер покинули Богдан Вьюнник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого стало известно, что израильский полузащитник донецкого клуба Монор Соломон близок к переходу в лондонский Фулхэм.

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Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Шахтер Английская Премьер-лига

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