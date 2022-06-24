Гендиректор Шахтера об агрессии России: «В 2014 году никто не обратил внимания на произошедшее — это была большая ошибка» 24 июня, 22:04 Цей матеріал також доступний українською Палкин рассказал о психологическом и физическом вызове Шахтера после 2014 года (Фото:ФК Шахтер)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин назвал недостаточной реакцию на военную агрессию России против Украины в 2014 году.



В интервью The Athletic функционер отметил, что тогда со стороны европейского футбола или ФИФА не было ничего, и никто не обратил внимания на произошедшее.

"Это была ошибка, большая ошибка, потому что это было начало того, что у нас есть сейчас. Это хорошо, что сейчас Европа поняла, что надо действовать быстро, потому что если нет, то все, что происходит в Украине, произойдет в Европе" , – считает Палкин.

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По его словам, когда донецкий клуб покинул свой город, стадион, фанатов и тренировочную базу, Шахтеру предстояло действовать в другом мире.

"Когда мы выигрывали матчи Лиги чемпионов, никто не обращал внимания, как тяжело было управлять всеми этими процессами. Когда ты живешь в нашем мире, ты понимаешь это. У нас не было домашних матчей. Мы всегда летали в другие города. Это был психологический и физический вызов", - резюмировал Палкин.

В том же интервью генеральный директор Шахтера заявил о том, что футбольные агенты пытаются украсть игроков команды, используя войну России против Украины.

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