«Это несерьезно». В Шахтере рассказали, почему не продали одного из лидеров в клуб английской Премьер-лиги 13 марта, 11:54 Горняков не устроила предложенная за Матвиенко сумма (Фото:ФК Шахтер)

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин подтвердил, что зимой защитником команды Николаем Матвиенко интересовался английский Брайтон.

По словам Палкина, Брайтон сделал предложение по трансферу Матвиенко, но «горняков» не устроила сумма, предложенная английским клубом, сообщает Tribuna.com.

"То , что давал Брайтон, ситуацию не изменило бы. Предлагали 16 миллионов и какие-то бонусы. Это несерьезно в целом», — сказал Палкин.

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По информации СМИ, Шахтер хотел получить за трансфер Матвиенко не менее 30 млн евро.

Следует отметить, что главным тренером Брайтона является бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби.

Сообщалось, что во время зимнего трансферного окна Шахтер продал Михаила Мудрика в лондонский Челси за 100 млн евро.