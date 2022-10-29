Гол Мудрика не помог Шахтеру победить Александрию в драматичном матче украинской Премьер-лиги 29 октября, 20:55 Шахтер занимает второе место (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер неожиданно не смог победить Александрию в 10-м туре украинской Премьер-лиги.

Александрия открыла счет уже на 5-й минуте благодаря точному удару Цурикова, но Шахтер сравнял счет еще до перерыва — отметился Михайличенко.

На 57-й минуте «горняки» остались в меньшинстве после удаления Лукаса Тейлора, но это не помешало Мудрику на 82-й минуте вывести донецкую команду вперед.



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Впрочем, гол звезды Шахтера не помог «горнякам» победить, поскольку на 87-й минуте Демченко сравнял счет, установив счет 2:2.

В еще одном матче дня Ворскла победила Минай со счетом 2:0 и поднялась на 8-е место.

Результаты матчей:

Шахтер — Александрия 2:2

Голы: Михайличенко 42, Мудрик, 82 — Цуриков, 5, Демченко, 87

Удаление: Лукас Тейлор, 57 (Шахтер)

Ворскла — Минай 2:0

Голы: Сефери, 19, Марлисон, 64



Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне в стартовом матче тура Заря победила Металлист 1925 года (3:0).