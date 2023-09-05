Без Траоре и Петряка. Шахтер обнародовал заявку на Лигу чемпионов 2023/24 5 сентября, 12:42 Шахтер набрал 14 очков в УПЛ (Фото:ФК Шахтёр)

«Горняки» определились со списком игроков, которые примут участие в матчах группового этапа ЛЧ.

Шахтер будет соревноваться за выход из группы H с Барселоной, Порту на Антверпеном.

На нашем сайте доступно расписание матчей донецкого клуба в Лиге чемпионов.

В заявке Шахтера 33 футболиста.

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Вратари: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков*, 31. Дмитрий Ризнык, 48. Денис Твардовский*

Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 19. Дмитрий Чигринский, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик*, 44. Ярослав Ракицкий, 46. Даниил Удод*

Полузащитники: 4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 15. Антон Глущенко*, 20. Дмитрий Топалов, 21. Артем Бондаренко, 25. Новатус Мироши, 27. Олег Очеретько*, 29. Егор Назарина, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук

Нападающие: 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник*, 18. Кевин Келси

Отметим, что из-за повреждений групповой этап пропустят Лассина Траоре и Иван Петряк.

Игроки с «*» заявлены по списку Б.

Ранее сообщалось, что Шахтер будет играть домашние матчи ЛЧ 2023/24 на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге.