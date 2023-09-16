Удаление и шикарный гол. Шахтер победил новичка и укрепился в лидерах УПЛ — видео

16 сентября, 18:56
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Шахтер минимально обыграл Оболонь (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер минимально обыграл Оболонь (Фото:ФК Шахтер)

В рамках седьмого тура чемпионата Украины Шахтер обыграл Оболонь.

В первом тайме столичный клуб, который только вернулся в украинскую Премьер-лигу, остался в меньшинстве — Вовкун заработал две желтые карточки, в результате чего был удален.

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Донецкий коллектив долго не мог распечатать ворота Оболони, но удалось лишь в концовке. Назарина нанес голевой удар, который принес победу Шахтеру.

Шахтер — Оболонь 1:0
Гол: Назарина, 77

Удаление: Вовкун (33, вторая желтая карточка)

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Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что брат футболиста сборной Украины и Шахтера погиб на войне с Россией.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Оболонь ФК Шахтер

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