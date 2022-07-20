Шахтер объявил о подписании легионера с опытом выступлений в Украине 20 июля, 17:03 Джурасек выступал в Украине за Днепр-1 (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о подписании полузащитника Динамо Загреб Невена Джурасека, который в прошлом сезоне выступал в аренде за Днепр-1.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

23-летний хорватский футболист подписал с донецким клубом контракт на два года.

Невен Джурасек – воспитанник хорватского клуба Вараждин. В 2015 году он перешел в загребское Динамо.



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В прошлом сезоне Джурасек играл на правах аренды в украинском Днепре-1, а завершил сезон в словенской Олимпии.

С 2014 года он постоянно выступал за юношеские и молодежные сборные Хорватии.



Ранее сообщалось, что главным тренером Шахтера стал хорват Игорь Йовичевич, который до этого возглавлял Днепр-1.

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