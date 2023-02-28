Шахтер разгромил Минай и сократил отставание от лидера в украинской Премьер-лиге — видео 28 февраля, 16:54 Дублем в составе Шахтера отличился Сикан (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер уверенно обыграл Минай со счетом 4:1 в перенесенном матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер уже на 15-й минуте вел в счете 2:0 после голов Степаненко и Сикана.

Воробчаку удалось отквитать один гол, но Судаков еще до перерыва вернул преимущество «горняков».

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Во втором тайме Сикан оформил дубль и поставил точку в матче.

Шахтер набрал 33 очка и на два балла отстает от лидера Днепра-1. Минай занимает 13-е место.

Минай — Шахтер 1:4

Голы: Воробчак, 31 — Степаненко, 8, Сикан, 15, 60, Судаков, 40

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Александрия и Металлист 1925 года сыграли вничью 3:3 в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.