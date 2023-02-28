Шахтер разгромил Минай и сократил отставание от лидера в украинской Премьер-лиге — видео

28 февраля, 16:54
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Дублем в составе Шахтера отличился Сикан (Фото:ФК Шахтер)

Дублем в составе Шахтера отличился Сикан (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер уверенно обыграл Минай со счетом 4:1 в перенесенном матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер уже на 15-й минуте вел в счете 2:0 после голов Степаненко и Сикана.

Воробчаку удалось отквитать один гол, но Судаков еще до перерыва вернул преимущество «горняков».

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Во втором тайме Сикан оформил дубль и поставил точку в матче.

Шахтер набрал 33 очка и на два балла отстает от лидера Днепра-1. Минай занимает 13-е место.

Минай — Шахтер 1:4
Голы: Воробчак, 31 — Степаненко, 8, Сикан, 15, 60, Судаков, 40

https://www.youtube.com/watch?v=jC3E498cFD4&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Александрия и Металлист 1925 года сыграли вничью 3:3 в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Минай

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