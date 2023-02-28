Шахтер разгромил Минай и сократил отставание от лидера в украинской Премьер-лиге — видео
Дублем в составе Шахтера отличился Сикан (Фото:ФК Шахтер)
Шахтер уверенно обыграл Минай со счетом 4:1 в перенесенном матче 9-го тура украинской Премьер-лиги.
Шахтер уже на 15-й минуте вел в счете 2:0 после голов Степаненко и Сикана.
Воробчаку удалось отквитать один гол, но Судаков еще до перерыва вернул преимущество «горняков».
Во втором тайме Сикан оформил дубль и поставил точку в матче.
Шахтер набрал 33 очка и на два балла отстает от лидера Днепра-1. Минай занимает 13-е место.
Минай — Шахтер 1:4
Голы: Воробчак, 31 — Степаненко, 8, Сикан, 15, 60, Судаков, 40
Турнирная таблица
Накануне Александрия и Металлист 1925 года сыграли вничью 3:3 в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.