Украинская Премьер-лига. Шахтер вернул лидерство, Черноморец покинул зону вылета — видео

19 марта, 18:53
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Шахтер вернулся на первое место (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер вернулся на первое место (Фото:ФК Шахтер)

Состоялись заключительные матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер благодаря голам Матвиенко и Криськива обыграл Рух со счетом 2:0 и вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив Днепр-1 на три очка.

Черноморец одолел Ингулец 2:1, что позволило одесситам подняться на 11-е место, покинув зону вылета.

Видео дня

В еще одном матче дня Минай победил Колос 1:0 и также существенно улучшил свое турнирное положение, поднявшись на 13-ю строчку.

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Результаты матчей:

Шахтер - Рух 2:0
Голы: Матвиенко, 27, Криськив, 31

https://www.youtube.com/watch?v=R8jG7Qxp7Bc&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Колосс - Минай 0:1
Гол: Кравчук, 9

https://www.youtube.com/watch?v=F0DB4BFEWDA&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Ингулец - Черноморец 1:2
Голы: Головкин, 83 - Хадида, 2 (пен), Алефиренко, 42

https://www.youtube.com/watch?v=1iL6VJkrG3Q&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Динамо проиграло Заре (0:1), а Днепр-1 победил Верес (1:0), после чего вернулся на первое место.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Черноморец (Одесса) ФК Шахтер ФК Рух ФК Колос ФК Минай ФК Ингулец

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