Украинская Премьер-лига. Шахтер вернул лидерство, Черноморец покинул зону вылета — видео
Шахтер вернулся на первое место (Фото:ФК Шахтер)
Состоялись заключительные матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги.
Шахтер благодаря голам Матвиенко и Криськива обыграл Рух со счетом 2:0 и вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив Днепр-1 на три очка.
Черноморец одолел Ингулец 2:1, что позволило одесситам подняться на 11-е место, покинув зону вылета.
В еще одном матче дня Минай победил Колос 1:0 и также существенно улучшил свое турнирное положение, поднявшись на 13-ю строчку.
Результаты матчей:
Шахтер - Рух 2:0
Голы: Матвиенко, 27, Криськив, 31
Колосс - Минай 0:1
Гол: Кравчук, 9
Ингулец - Черноморец 1:2
Голы: Головкин, 83 - Хадида, 2 (пен), Алефиренко, 42
Турнирная таблица
Накануне Динамо проиграло Заре (0:1), а Днепр-1 победил Верес (1:0), после чего вернулся на первое место.