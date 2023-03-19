Украинская Премьер-лига. Шахтер вернул лидерство, Черноморец покинул зону вылета — видео 19 марта, 18:53 Шахтер вернулся на первое место (Фото:ФК Шахтер)

Состоялись заключительные матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Шахтер благодаря голам Матвиенко и Криськива обыграл Рух со счетом 2:0 и вернулся на первое место в турнирной таблице, опередив Днепр-1 на три очка.

Черноморец одолел Ингулец 2:1, что позволило одесситам подняться на 11-е место, покинув зону вылета.

Видео дня

В еще одном матче дня Минай победил Колос 1:0 и также существенно улучшил свое турнирное положение, поднявшись на 13-ю строчку.

Результаты матчей:

Шахтер - Рух 2:0

Голы: Матвиенко, 27, Криськив, 31

Колосс - Минай 0:1

Гол: Кравчук, 9

Ингулец - Черноморец 1:2

Голы: Головкин, 83 - Хадида, 2 (пен), Алефиренко, 42



Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Динамо проиграло Заре (0:1), а Днепр-1 победил Верес (1:0), после чего вернулся на первое место.