В шаге от чемпионства: Шахтер в огненном матче уничтожил Зарю — видео 24 мая, 18:53 Шахтер обыграл Зарю (Фото:ФК Шахтер)

В рамках центрального матча 28-го тура украинской Премьер-лиги Заря уступила Шахтеру (0:3).

На 5 минуте встречи Шахтер вышел вперед после точного дальнего удара Георгия Судакова, который воспользовался передачей Александра Зубкова.

Второй тайм начался со скандального поступка защитника луганской команды Игоря Снурницына. Футболист проиграл в борьбе Зубкову, а затем после момента решил сзади по ногам ударить соперника — арбитр удалил игрока немедленно.

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«Горнякам» понадобилось несколько минут, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Бондаренко поразил ворота Зари, после идеального паса Крыськива.

Финальную точку в поединке поставил легионер Шахтера Кевин Келси. Венесуэлец воспользовался передачей Топалова и забил гол в пустые ворота.

Благодаря победе Шахтер приблизился к чемпионству после поражения главного конкурента Днепра-1, который уступил Ворскле (1:2). За два тура до конца команда Игора Йовичевича опережает днепровский коллектив на пять очков.

Заря — Шахтер 0:3

Голы: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келси 83

Удаление: Снурницын, 49

Турнирная таблица

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