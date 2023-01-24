«Грозят убытки в 70 млн евро». Шахтер обжалует решение Спортивного арбитражного суда по делу против ФИФА 24 января, 13:27 Палкин не согласен с решением СAS (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер обжалует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против Международной федерации футбола (ФИФА), которая позволяет в результате легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, ФИФА нарушила антимопонопольное законодательство, и теперь Шахтер будет обращаться в Федеральный суд Швейцарии и Европейской комиссии, сообщает AS.



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"Если ФИФА продолжит использовать это правило в конце сезона, многие игроки, которых мы подписали, приостановят свои контракты, и мы потеряем их бесплатно", - сказал Палкин.

Палкин, добавил, что из-за правила ФИФА Шахтеру грозят большие убытки.

"На июнь 2023 года наш убыток составит 40 миллионов евро. Если ФИФА продолжит использовать это правило, то они увеличатся до 70 миллионов. Некоторые игроки разорвут контракты, и наши убытки увеличатся.

Мы также встретимся с Европейской ассоциацией клубов (ECA), чтобы создать серию документов, которые позволят нам выигрывать иски против ФИФА", - добавил гендиректор "горняков".

Ранее Шахтер требовал возмещения ущерба в 50 млн евро за потерянные на трансферах деньги из-за новых правил ФИФА, однако CAS этот иск отклонил.

