«Грозят убытки в 70 млн евро». Шахтер обжалует решение Спортивного арбитражного суда по делу против ФИФА

24 января, 13:27
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Палкин не согласен с решением СAS (Фото:ФК Шахтер)

Палкин не согласен с решением СAS (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер обжалует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против Международной федерации футбола (ФИФА), которая позволяет в результате легионерам приостанавливать контракты с украинскими клубами.

По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, ФИФА нарушила антимопонопольное законодательство, и теперь Шахтер будет обращаться в Федеральный суд Швейцарии и Европейской комиссии, сообщает AS.

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"Если ФИФА продолжит использовать это правило в конце сезона, многие игроки, которых мы подписали, приостановят свои контракты, и мы потеряем их бесплатно", - сказал Палкин.

Палкин, добавил, что из-за правила ФИФА Шахтеру грозят большие убытки.

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"На июнь 2023 года наш убыток составит 40 миллионов евро. Если ФИФА продолжит использовать это правило, то они увеличатся до 70 миллионов. Некоторые игроки разорвут контракты, и наши убытки увеличатся.

Мы также встретимся с Европейской ассоциацией клубов (ECA), чтобы создать серию документов, которые позволят нам выигрывать иски против ФИФА", - добавил гендиректор "горняков".

Ранее Шахтер требовал возмещения ущерба в 50 млн евро за потерянные на трансферах деньги из-за новых правил ФИФА, однако CAS этот иск отклонил.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФИФА ФК Шахтер

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