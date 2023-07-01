Шахтер поставил ценник на основного голкипера сборной Украины — СМИ

1 июля, 14:34
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Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтёр)

Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтёр)

«Горняки» определились с суммой, за которую готовы отпустить Анатолия Трубина в другую команду. Ранее голкипер стал самым дорогим игроком чемпионата Украины.

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Донецкий клуб хочет получить за трансфер Трубина не менее 40 миллионов евро, сообщает FcInterNews.it.

Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.

Отмечается, что Интер, который хотел приобрести голкипера, считает цену завышенной и уже готов рассмотреть других кандидатов.

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Голкипером сборной Украины также был заинтересован победитель Лиги чемпионов 2022/23 Манчестер Сити.

В прошлом сезоне Трубин стал чемпионом Украины в составе донецкого Шахтера На его счету 38 матчей за клуб во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота сухими.

Отметим, что контракт Трубина с «горняками» рассчитан до лета следующего года.

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Ранее сообщалось, что Челси, за который выступает Михаил Мудрик, также интересовались украинским голкипером.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Шахтер Анатолий Трубин

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