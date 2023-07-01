Шахтер поставил ценник на основного голкипера сборной Украины — СМИ
Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтёр)
«Горняки» определились с суммой, за которую готовы отпустить Анатолия Трубина в другую команду. Ранее голкипер стал самым дорогим игроком чемпионата Украины.
Донецкий клуб хочет получить за трансфер Трубина не менее 40 миллионов евро, сообщает FcInterNews.it.
Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.
Отмечается, что Интер, который хотел приобрести голкипера, считает цену завышенной и уже готов рассмотреть других кандидатов.
Голкипером сборной Украины также был заинтересован победитель Лиги чемпионов 2022/23 Манчестер Сити.
В прошлом сезоне Трубин стал чемпионом Украины в составе донецкого Шахтера На его счету 38 матчей за клуб во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота сухими.
Отметим, что контракт Трубина с «горняками» рассчитан до лета следующего года.
Ранее сообщалось, что Челси, за который выступает Михаил Мудрик, также интересовались украинским голкипером.