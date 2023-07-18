Финансовый аппетит уменьшился. Шахтер снизил ценник на лидера команды 18 июля, 20:45 Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Трансфер голкипера сборной Украины Анатолия Трубина в Интер может сорваться.

Как сообщает TUTTOmercatoWEB, итальянский гранд ведет переговоры с донецким Шахтером, однако клубы не могут договориться о цене.

По информации источника, «горняки» уменьшили запрашиваемую цену за украинца до 18 миллионов евро. Несмотря на такое предложение, Интер готов заплатить всего 12 млн евро.

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Отмечается, что итальянцы намерены подписать Трубина на замену Андре Онана до того, как команда отправится в японское турне, первый матч которого пройдет 27 июля.

Напомним, что в прошлом сезоне Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера. На его счету 38 матчей за «горняков» во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота сухими.

Действующее соглашение Анатолия с украинским клубом истекает летом следующего года.

Ранее стало известно, сколько голкипер сборной Украины будет зарабатывать в Интере.