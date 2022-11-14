Огромная сумма. Авторитетный журналист рассказал, во сколько Шахтер оценивает звезду команды 14 ноября, 21:28 Мудриком интересуется ряд европейских клубов (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо назвал сумму, за которую донецкий «Шахтер» готов продать одного из своих лидеров 21-летнего полузащитника Михаила Мудрика.

В интервью YouTube-каналу Влады Седан Романо заявил, что Шахтер оценивает Мудрика в 100 млн евро и объяснил, почему « горняки» поставили на игрока столь высокую цену.

«Я понимаю почву. Шахтер апеллирует к примерам других игроков на этой позиции, за которых заплатили 70-80-90 миллионов, и, возможно, Мудрик действительно лучше их.

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На мой взгляд, честной цифрой является 60-65 млн евро с возможностью роста до 80 миллионов за счет включения бонусов", - сказал Романо.

Ранее сообщалось, что Мудрик близок к переходу в лондонский Арсенал, где выступает украинец Александр Зинченко.

Также была информация, что Мудрик может перейти в ПСЖ за 100 млн евро, тогда как Реал отказался от идеи приобретения украинца из-за высокой цены.

