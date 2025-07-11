Шахтер установил клубный рекорд в еврокубках в дебютном матче Арды Турана
Футболисты донецкого Шахтера (Фото: ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер одержал уверенную победу над финским Ильвесом в первом матче стартового квалификационного раунда Лиги Европы — 6:0.
Это рекордный счет для «горняков» за всю историю выступлений в отборах еврокубковых турниров, сообщает Суспільне.
До сих пор самой большой победой Шахтера в квалификации был разгром эстонской Левадии 5:1 в ответном матче отбора Лиги чемпионов 2000/01.
Шахтер одержал вторую крупнейшую победу клуба в истории еврокубков в целом. Ранее рекордной была победа над белорусским БАТЭ (7:0) на групповом этапе Лиги чемпионов в октябре 2014 года.
Отметим, что матч против Ильвеса стал официальным дебютом для нового главного тренера донецкой команды Арды Турана.
Ответный матч между Шахтером и Ильвесом состоится в следующий четверг, 17 июля.
Победитель противостояния во втором раунде квалификации Лиги Европы сыграет с турецким Бешикташем.
Ранее сообщалось, что Срна подтвердил первый трансфер Шахтера в летнее трансферное окно.